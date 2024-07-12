История обменного курса гаитянский гурд–мальдивские руфии

Обменный курс гаитянский гурд/мальдивские руфии сейчас составляет 0,115, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.325% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,117, и минимумом, равным 0,115, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.548% уменьшение стоимости.