История обменного курса мальдивская руфия–гаитянские гурды

Обменный курс мальдивская руфия/гаитянские гурды сейчас составляет 8,666, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 8,672, и минимумом, равным 8,621, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.445% увеличение стоимости.