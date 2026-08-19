سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 0.305954 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.119% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.057% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 0.306842 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.30578 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.289%.