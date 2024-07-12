История обменного курса гаитянский гурд–мавританские угии

Обменный курс гаитянский гурд/мавританские угии сейчас составляет 0,300, отражая изменение в размере -0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.178% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/мавританские угии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,302, и минимумом, равным 0,300, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.431% увеличение стоимости.