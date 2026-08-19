سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 10.6142 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.590% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.068% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 10.8889 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 10.6142 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.590%.