История обменного курса гаитянский гурд–южно-корейские воны

Обменный курс гаитянский гурд/южно-корейские воны сейчас составляет 10,530, отражая изменение в размере 0.432% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.912% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,566, и минимумом, равным 10,426, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.521% уменьшение стоимости.