سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى كيرغيستاني سومز

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كيرغيستاني سومز حاليًا 0.670157 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.196% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.210% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى كيرغيستاني سومز بين أعلى مستوى 0.670157 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.668731 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.213%.