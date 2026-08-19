سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الين الياباني حاليًا 1.21579 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.445% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.049% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 1.22208 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.21406 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.192%.