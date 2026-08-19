سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدولار الغياني

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدولار الغياني حاليًا 1.59955 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.096% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدولار الغياني بين أعلى مستوى 1.60222 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.59941 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.116%.