سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 23.6627 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.358% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.057% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 24.0494 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 23.6092 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.611%.