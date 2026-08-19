سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.0129964 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.085% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.0130169 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0129942 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.116%.