سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 2.78946 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.221% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.320% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 2.80455 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.78512 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.354%.