كونا كرواتية إلى بيزو فلبيني

تحويل HRK إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
8084.70 php

1.00000 HRK = 8.08470 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:1 UTC
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HRK إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.064388.49811.438671.663750.964318.3528
1GBP1.1519411.2259101.9351.657111.916371.1108221.1394
1USD0.939650.815727183.15151.351751.563230.90617.244
1INR0.01129970.009810130.012026210.01625650.01879980.01089580.207381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Philippine Peso
1 HRK8.08470 PHP
5 HRK40.42350 PHP
10 HRK80.84700 PHP
20 HRK161.69400 PHP
50 HRK404.23500 PHP
100 HRK808.47000 PHP
250 HRK2021.17500 PHP
500 HRK4042.35000 PHP
1000 HRK8084.70000 PHP
2000 HRK16169.40000 PHP
5000 HRK40423.50000 PHP
10000 HRK80847.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Croatian Kuna
1 PHP0.12369 HRK
5 PHP0.61845 HRK
10 PHP1.23690 HRK
20 PHP2.47380 HRK
50 PHP6.18450 HRK
100 PHP12.36900 HRK
250 PHP30.92250 HRK
500 PHP61.84500 HRK
1000 PHP123.69000 HRK
2000 PHP247.38000 HRK
5000 PHP618.45000 HRK
10000 PHP1236.90000 HRK