Hırvat kunasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile HRK → PHP çevirin

1.000 hrk
7.970,85 php

1.00000 HRK = 7.97085 PHP

05:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.0731589.07991.453371.653670.9497318.3379
1 GBP1.1711811.25685104.3281.702151.936741.112321.4769
1 USD0.93180.79564183.00791.35431.540950.88517.0879
1 INR0.01122590.009585110.01204710.01631530.01856390.01066160.205859

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Hırvat kunasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Çevrim kurları Hırvat Kunası / Filipinler Pesosu
1 HRK7.97085 PHP
5 HRK39.85425 PHP
10 HRK79.70850 PHP
20 HRK159.41700 PHP
50 HRK398.54250 PHP
100 HRK797.08500 PHP
250 HRK1992.71250 PHP
500 HRK3985.42500 PHP
1000 HRK7970.85000 PHP
2000 HRK15941.70000 PHP
5000 HRK39854.25000 PHP
10000 HRK79708.50000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Hırvat Kunası
1 PHP0.12546 HRK
5 PHP0.62729 HRK
10 PHP1.25457 HRK
20 PHP2.50914 HRK
50 PHP6.27285 HRK
100 PHP12.54570 HRK
250 PHP31.36425 HRK
500 PHP62.72850 HRK
1000 PHP125.45700 HRK
2000 PHP250.91400 HRK
5000 PHP627.28500 HRK
10000 PHP1254.57000 HRK