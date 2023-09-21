كونا كرواتية إلى درهم مغربي

تحويل HRK إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
1462.12 mad

1.00000 HRK = 1.46212 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:57 UTC
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HRK إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.064488.51121.438751.663640.964218.3377
1GBP1.1522111.22635101.9781.657661.916771.1109621.1278
1USD0.93960.815428183.1561.35171.562990.905917.2282
1INR0.0112980.0098060.012025610.0162550.01879590.0108940.207179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الدرهم المغربي
1 HRK1.46212 MAD
5 HRK7.31060 MAD
10 HRK14.62120 MAD
20 HRK29.24240 MAD
50 HRK73.10600 MAD
100 HRK146.21200 MAD
250 HRK365.53000 MAD
500 HRK731.06000 MAD
1000 HRK1462.12000 MAD
2000 HRK2924.24000 MAD
5000 HRK7310.60000 MAD
10000 HRK14621.20000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Croatian Kuna
1 MAD0.68394 HRK
5 MAD3.41968 HRK
10 MAD6.83936 HRK
20 MAD13.67872 HRK
50 MAD34.19680 HRK
100 MAD68.39360 HRK
250 MAD170.98400 HRK
500 MAD341.96800 HRK
1000 MAD683.93600 HRK
2000 MAD1367.87200 HRK
5000 MAD3419.68000 HRK
10000 MAD6839.36000 HRK