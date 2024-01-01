Hırvat kunasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile HRK → MAD çevirin

1.000 hrk
1.436,11 mad

1.00000 HRK = 1.43611 MAD

05:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347350.931851.540950.795641.6435219.0553
1 CAD0.73838910.9948680.6880571.137820.5874921.2135614.0702
1 SGD0.7421981.0051610.6916071.143690.5905221.2198214.1428
1 EUR1.073151.453371.4459111.653670.8538251.7637420.4492

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Hırvat kunasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Fas Dirhemi
1 HRK1.43611 MAD
5 HRK7.18055 MAD
10 HRK14.36110 MAD
20 HRK28.72220 MAD
50 HRK71.80550 MAD
100 HRK143.61100 MAD
250 HRK359.02750 MAD
500 HRK718.05500 MAD
1000 HRK1436.11000 MAD
2000 HRK2872.22000 MAD
5000 HRK7180.55000 MAD
10000 HRK14361.10000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Hırvat Kunası
1 MAD0.69632 HRK
5 MAD3.48162 HRK
10 MAD6.96324 HRK
20 MAD13.92648 HRK
50 MAD34.81620 HRK
100 MAD69.63240 HRK
250 MAD174.08100 HRK
500 MAD348.16200 HRK
1000 MAD696.32400 HRK
2000 MAD1392.64800 HRK
5000 MAD3481.62000 HRK
10000 MAD6963.24000 HRK