كونا كرواتية إلى جنيه جيرزي

تحويل HRK إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
112.45 jep

1.00000 HRK = 0.11245 JEP

Mid-market exchange rate at 20:34
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095391.28781.492291.658160.9643518.8028
1 GBP1.1528711.26275105.2441.720431.911661.1117721.6774
1 USD0.9130.791922183.3451.362451.513890.8804517.1668
1 INR0.01095440.009501740.011998310.01634710.01816410.01056390.205973

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه جيرسي
1 HRK0.11245 JEP
5 HRK0.56225 JEP
10 HRK1.12451 JEP
20 HRK2.24902 JEP
50 HRK5.62255 JEP
100 HRK11.24510 JEP
250 HRK28.11275 JEP
500 HRK56.22550 JEP
1000 HRK112.45100 JEP
2000 HRK224.90200 JEP
5000 HRK562.25500 JEP
10000 HRK1124.51000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Croatian Kuna
1 JEP8.89275 HRK
5 JEP44.46375 HRK
10 JEP88.92750 HRK
20 JEP177.85500 HRK
50 JEP444.63750 HRK
100 JEP889.27500 HRK
250 JEP2223.18750 HRK
500 JEP4446.37500 HRK
1000 JEP8892.75000 HRK
2000 JEP17785.50000 HRK
5000 JEP44463.75000 HRK
10000 JEP88927.50000 HRK