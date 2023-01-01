克羅地亞庫納兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.86411.097591.43821.490571.654110.957618.9678
1 GBP1.1572711.2701105.8181.724991.914241.1082121.9508
1 USD0.911150.78734183.3151.358151.507160.872517.2827
1 INR0.01093630.009450150.012002610.01630140.01808990.01047230.207438

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如何將克羅地亞庫納兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HRK你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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克羅地亞庫納熱門貨幣組合

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克羅地亞庫納澤西鎊兌換率
1 HRK0.11180 JEP
5 HRK0.55901 JEP
10 HRK1.11802 JEP
20 HRK2.23604 JEP
50 HRK5.59010 JEP
100 HRK11.18020 JEP
250 HRK27.95050 JEP
500 HRK55.90100 JEP
1000 HRK111.80200 JEP
2000 HRK223.60400 JEP
5000 HRK559.01000 JEP
10000 HRK1118.02000 JEP
澤西鎊克羅地亞庫納兌換率
1 JEP8.94437 HRK
5 JEP44.72185 HRK
10 JEP89.44370 HRK
20 JEP178.88740 HRK
50 JEP447.21850 HRK
100 JEP894.43700 HRK
250 JEP2236.09250 HRK
500 JEP4472.18500 HRK
1000 JEP8944.37000 HRK
2000 JEP17888.74000 HRK
5000 JEP44721.85000 HRK
10000 JEP89443.70000 HRK