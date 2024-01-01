Hırvat kunasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile HRK → JEP çevirin

1.000 hrk
113,32 jep

1.00000 HRK = 0.11332 JEP

05:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.0731589.07991.453311.653540.94968518.3377
1 GBP1.1711911.2569104.3331.702161.936671.1122621.4775
1 USD0.93180.795608183.00791.354251.540830.8849517.0877
1 INR0.01122590.009584730.01204710.01631470.01856250.0106610.205856

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Hırvat kunasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Jersey poundu
1 HRK0.11332 JEP
5 HRK0.56662 JEP
10 HRK1.13324 JEP
20 HRK2.26648 JEP
50 HRK5.66620 JEP
100 HRK11.33240 JEP
250 HRK28.33100 JEP
500 HRK56.66200 JEP
1000 HRK113.32400 JEP
2000 HRK226.64800 JEP
5000 HRK566.62000 JEP
10000 HRK1133.24000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Hırvat Kunası
1 JEP8.82422 HRK
5 JEP44.12110 HRK
10 JEP88.24220 HRK
20 JEP176.48440 HRK
50 JEP441.21100 HRK
100 JEP882.42200 HRK
250 JEP2206.05500 HRK
500 JEP4412.11000 HRK
1000 JEP8824.22000 HRK
2000 JEP17648.44000 HRK
5000 JEP44121.10000 HRK
10000 JEP88242.20000 HRK