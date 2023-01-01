جنيه جبل طارق إلى درهم إماراتي

تحويل GIP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٤٬٥٢٧٫٥٨ aed

1.00000 GIP = 4.52758 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 12:2 UTC
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GIP إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063488.35571.436651.661690.962718.2175
1GBP1.1532711.22625101.8871.656661.916171.1102521.0074
1USD0.94040.815494183.08791.3511.562620.905317.1314
1INR0.01131790.009814840.012035410.01625990.01880690.01089570.206184

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 GIP4.52758 AED
5 GIP22.63790 AED
10 GIP45.27580 AED
20 GIP90.55160 AED
50 GIP226.37900 AED
100 GIP452.75800 AED
250 GIP1131.89500 AED
500 GIP2263.79000 AED
1000 GIP4527.58000 AED
2000 GIP9055.16000 AED
5000 GIP22637.90000 AED
10000 GIP45275.80000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه جبل طارق
1 AED0.22087 GIP
5 AED1.10434 GIP
10 AED2.20868 GIP
20 AED4.41736 GIP
50 AED11.04340 GIP
100 AED22.08680 GIP
250 AED55.21700 GIP
500 AED110.43400 GIP
1000 AED220.86800 GIP
2000 AED441.73600 GIP
5000 AED1104.34000 GIP
10000 AED2208.68000 GIP