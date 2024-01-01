Cebelitarık lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile GIP → AED çevirin

1.000 gip
4.614,57 aed

1.00000 GIP = 4.61457 AED

03:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.0727589.0481.452881.654070.94976518.3395
1 GBP1.1712111.2564104.2931.701611.937241.1123721.4792
1 USD0.93220.795925183.00911.354351.54190.8853517.0958
1 INR0.01122990.00958840.012046910.01631570.01857510.01066570.205951

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cebelitarık lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 GIP4.61457 AED
5 GIP23.07285 AED
10 GIP46.14570 AED
20 GIP92.29140 AED
50 GIP230.72850 AED
100 GIP461.45700 AED
250 GIP1153.64250 AED
500 GIP2307.28500 AED
1000 GIP4614.57000 AED
2000 GIP9229.14000 AED
5000 GIP23072.85000 AED
10000 GIP46145.70000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Cebelitarık Lirası
1 AED0.21671 GIP
5 AED1.08353 GIP
10 AED2.16705 GIP
20 AED4.33410 GIP
50 AED10.83525 GIP
100 AED21.67050 GIP
250 AED54.17625 GIP
500 AED108.35250 GIP
1000 AED216.70500 GIP
2000 AED433.41000 GIP
5000 AED1083.52500 GIP
10000 AED2167.05000 GIP