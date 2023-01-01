دولار فيجي إلى دينار مقدوني

تحويل FJD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
25455 mkd

1.00000 FJD = 25.45500 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:54 UTC
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FJD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.06588.41931.438231.662370.9650518.1966
1GBP1.15511.23102.1181.661051.919931.1146321.0158
1USD0.9390.813008183.02281.350451.560910.906217.086
1INR0.01130980.009792590.012044910.0162660.0188010.01091510.205799

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دينار مقدوني
1 FJD25.45500 MKD
5 FJD127.27500 MKD
10 FJD254.55000 MKD
20 FJD509.10000 MKD
50 FJD1272.75000 MKD
100 FJD2545.50000 MKD
250 FJD6363.75000 MKD
500 FJD12727.50000 MKD
1000 FJD25455.00000 MKD
2000 FJD50910.00000 MKD
5000 FJD127275.00000 MKD
10000 FJD254550.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار فيجي
1 MKD0.03929 FJD
5 MKD0.19643 FJD
10 MKD0.39285 FJD
20 MKD0.78570 FJD
50 MKD1.96425 FJD
100 MKD3.92850 FJD
250 MKD9.82125 FJD
500 MKD19.64250 FJD
1000 MKD39.28500 FJD
2000 MKD78.57000 FJD
5000 MKD196.42500 FJD
10000 MKD392.85000 FJD