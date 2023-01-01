دولار فيجي إلى روبية إندونيسية

تحويل FJD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٬٧٧١٬٩٢٠ idr

1.00000 FJD = 6771.92000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:52 UTC
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FJD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.064988.42521.43821.662480.964918.1998
1GBP1.1551311.23102.1351.661181.920221.1145921.0214
1USD0.939050.813008183.03621.350551.561160.906117.0906
1INR0.0113090.009791010.012042910.01626460.01880090.01091210.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / الروبية الإندونيسية
1 FJD6771.92000 IDR
5 FJD33859.60000 IDR
10 FJD67719.20000 IDR
20 FJD135438.40000 IDR
50 FJD338596.00000 IDR
100 FJD677192.00000 IDR
250 FJD1692980.00000 IDR
500 FJD3385960.00000 IDR
1000 FJD6771920.00000 IDR
2000 FJD13543840.00000 IDR
5000 FJD33859600.00000 IDR
10000 FJD67719200.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار فيجي
1 IDR0.00015 FJD
5 IDR0.00074 FJD
10 IDR0.00148 FJD
20 IDR0.00295 FJD
50 IDR0.00738 FJD
100 IDR0.01477 FJD
250 IDR0.03692 FJD
500 IDR0.07383 FJD
1000 IDR0.14767 FJD
2000 IDR0.29534 FJD
5000 IDR0.73835 FJD
10000 IDR1.47669 FJD