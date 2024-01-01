Фиджийские доллары в индонезийские рупии

Сконвертируйте FJD в IDR по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = Rp6 999 IDR

Среднерыночный курс в 16:49
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса FJD к IDR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

IDR
1 FJD в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6 999,01007 077,6400
Низкий6 864,91006 807,6500
В среднем6 931,56736 935,8751
Изменение0.28%-0.20%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 FJD к IDR

За последние 30 дней максимальный курс FJD к IDR составил 6 999,0100, а минимальный — 6 864,9100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6 931,5673. Изменение курса FJD к IDR в процентном соотношении составило 0.28.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к IDR составил 7 077,6400, а минимальный — 6 807,6500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6 935,8751. Изменение курса FJD к IDR в процентном соотношении составило -0.20.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график FJD к IDR

Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Индонезийская рупия
1 FJD6 999,01000 IDR
5 FJD34 995,05000 IDR
10 FJD69 990,10000 IDR
20 FJD139 980,20000 IDR
50 FJD349 950,50000 IDR
100 FJD699 901,00000 IDR
250 FJD1 749 752,50000 IDR
500 FJD3 499 505,00000 IDR
1000 FJD6 999 010,00000 IDR
2000 FJD13 998 020,00000 IDR
5000 FJD34 995 050,00000 IDR
10000 FJD69 990 100,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Фиджийский доллар
1 IDR0,00014 FJD
5 IDR0,00071 FJD
10 IDR0,00143 FJD
20 IDR0,00286 FJD
50 IDR0,00714 FJD
100 IDR0,01429 FJD
250 IDR0,03572 FJD
500 IDR0,07144 FJD
1000 IDR0,14288 FJD
2000 IDR0,28575 FJD
5000 IDR0,71438 FJD
10000 IDR1,42877 FJD