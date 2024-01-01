5 индонезийских рупий в фиджийские доллары

Сконвертируйте IDR в FJD по реальному обменному курсу

5 idr
0,00 fjd

Rp1,000 IDR = FJ$0,0001389 FJD

Среднерыночный курс в 10:53
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 IDR в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить0.60%-1.33%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к FJD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к FJD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к FJD в процентном соотношении составило 0.60.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к FJD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к FJD в процентном соотношении составило -1.33.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6680,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06411,4641,6271,4930,8438,499
1 SGD0,74362,2040,68311,1111,020,5765,806

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Фиджийский доллар
1 IDR0,00014 FJD
5 IDR0,00069 FJD
10 IDR0,00139 FJD
20 IDR0,00278 FJD
50 IDR0,00694 FJD
100 IDR0,01389 FJD
250 IDR0,03472 FJD
500 IDR0,06945 FJD
1000 IDR0,13890 FJD
2000 IDR0,27779 FJD
5000 IDR0,69448 FJD
10000 IDR1,38895 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Индонезийская рупия
1 FJD7 199,69000 IDR
5 FJD35 998,45000 IDR
10 FJD71 996,90000 IDR
20 FJD143 993,80000 IDR
50 FJD359 984,50000 IDR
100 FJD719 969,00000 IDR
250 FJD1 799 922,50000 IDR
500 FJD3 599 845,00000 IDR
1000 FJD7 199 690,00000 IDR
2000 FJD14 399 380,00000 IDR
5000 FJD35 998 450,00000 IDR
10000 FJD71 996 900,00000 IDR