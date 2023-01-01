دولار فيجي إلى جنيه جبل طارق

تحويل FJD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٣٥٧٫٣٩ gip

1.00000 FJD = 0.35739 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:50 UTC
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FJD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.4371.438421.662530.96518.203
1GBP1.1548711.23005102.1331.661181.921.1144521.022
1USD0.93890.812975183.03161.35051.560910.90617.0904
1INR0.01130750.009791150.012043610.01626490.0187990.01091150.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / جنيه جبل طارق
1 FJD0.35739 GIP
5 FJD1.78693 GIP
10 FJD3.57386 GIP
20 FJD7.14772 GIP
50 FJD17.86930 GIP
100 FJD35.73860 GIP
250 FJD89.34650 GIP
500 FJD178.69300 GIP
1000 FJD357.38600 GIP
2000 FJD714.77200 GIP
5000 FJD1786.93000 GIP
10000 FJD3573.86000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار فيجي
1 GIP2.79809 FJD
5 GIP13.99045 FJD
10 GIP27.98090 FJD
20 GIP55.96180 FJD
50 GIP139.90450 FJD
100 GIP279.80900 FJD
250 GIP699.52250 FJD
500 GIP1399.04500 FJD
1000 GIP2798.09000 FJD
2000 GIP5596.18000 FJD
5000 GIP13990.45000 FJD
10000 GIP27980.90000 FJD