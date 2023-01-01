جنيه مصري إلى ريال سعودي

تحويل EGP إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٢١٫٢٩ sar

1.00000 EGP = 0.12129 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:27 UTC
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EGP إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.50481.439521.663750.96418.2096
1GBP1.1534711.2294102.091.660491.919141.1119421.0048
1USD0.93830.813405183.04071.350651.561040.904417.0854
1INR0.01129880.009795260.012042310.01626490.01879850.0108910.205747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / ريال سعودي
1 EGP0.12129 SAR
5 EGP0.60645 SAR
10 EGP1.21290 SAR
20 EGP2.42580 SAR
50 EGP6.06450 SAR
100 EGP12.12900 SAR
250 EGP30.32250 SAR
500 EGP60.64500 SAR
1000 EGP121.29000 SAR
2000 EGP242.58000 SAR
5000 EGP606.45000 SAR
10000 EGP1212.90000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / جنيه مصري
1 SAR8.24469 EGP
5 SAR41.22345 EGP
10 SAR82.44690 EGP
20 SAR164.89380 EGP
50 SAR412.23450 EGP
100 SAR824.46900 EGP
250 SAR2061.17250 EGP
500 SAR4122.34500 EGP
1000 SAR8244.69000 EGP
2000 SAR16489.38000 EGP
5000 SAR41223.45000 EGP
10000 SAR82446.90000 EGP