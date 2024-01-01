Mısır lirasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile EGP → SAR çevirin

1.000 egp
121,37 sar

1.00000 EGP = 0.12137 SAR

02:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932251.355050.7960831.5430983.04873.6728530.7598
1 EUR1.072711.453560.853971.6552789.08633.9398732.996
1 CAD0.737980.68796510.5874941.1387761.28832.7104922.7001
1 GBP1.256151.1711.7021511.93835104.3224.6136538.6389

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Mısır lirasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Arabistan Riyali
1 EGP0.12137 SAR
5 EGP0.60684 SAR
10 EGP1.21367 SAR
20 EGP2.42734 SAR
50 EGP6.06835 SAR
100 EGP12.13670 SAR
250 EGP30.34175 SAR
500 EGP60.68350 SAR
1000 EGP121.36700 SAR
2000 EGP242.73400 SAR
5000 EGP606.83500 SAR
10000 EGP1213.67000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mısır Lirası
1 SAR8.23949 EGP
5 SAR41.19745 EGP
10 SAR82.39490 EGP
20 SAR164.78980 EGP
50 SAR411.97450 EGP
100 SAR823.94900 EGP
250 SAR2059.87250 EGP
500 SAR4119.74500 EGP
1000 SAR8239.49000 EGP
2000 SAR16478.98000 EGP
5000 SAR41197.45000 EGP
10000 SAR82394.90000 EGP