Египетские фунты в саудовские риялы

Сконвертируйте EGP в SAR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = SR0,07619 SAR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к SAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SAR
1 EGP в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07730,0778
Низкий0,07620,0760
В среднем0,07700,0772
Изменение-1.42%-0.02%
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Соотношение 1 EGP к SAR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к SAR составил 0,0773, а минимальный — 0,0762. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0770. Изменение курса EGP к SAR в процентном соотношении составило -1.42.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к SAR составил 0,0778, а минимальный — 0,0760. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0772. Изменение курса EGP к SAR в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Саудовский риял
1 EGP0,07619 SAR
5 EGP0,38097 SAR
10 EGP0,76193 SAR
20 EGP1,52386 SAR
50 EGP3,80965 SAR
100 EGP7,61930 SAR
250 EGP19,04825 SAR
500 EGP38,09650 SAR
1000 EGP76,19300 SAR
2000 EGP152,38600 SAR
5000 EGP380,96500 SAR
10000 EGP761,93000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Египетский фунт
1 SAR13,12460 EGP
5 SAR65,62300 EGP
10 SAR131,24600 EGP
20 SAR262,49200 EGP
50 SAR656,23000 EGP
100 SAR1 312,46000 EGP
250 SAR3 281,15000 EGP
500 SAR6 562,30000 EGP
1000 SAR13 124,60000 EGP
2000 SAR26 249,20000 EGP
5000 SAR65 623,00000 EGP
10000 SAR131 246,00000 EGP