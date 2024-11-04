египетский фунт саудовские риялы История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса египетский фунт саудовские риялы. Это сводная страница египетский фунт (EGP) саудовские риялы (SAR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные EGP и SAR за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
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График изменения обменного курса EGP к SAR
1 EGP = 0,07619 SAR
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История обменного курса египетский фунт–саудовские риялы
Обменный курс египетских фунта/саудовские риялы сейчас составляет 0,076, отражая изменение в размере 0.021% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.735% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/саудовские риялы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,077, и минимумом, равным 0,076, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.811%.
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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в саудовские риялы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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