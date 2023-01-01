جنيه مصري إلى روبل روسي

تحويل EGP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
3104.69 rub

1.00000 EGP = 3.10469 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:27 UTC
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EGP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.50481.439521.663750.96418.2096
1GBP1.1534711.2294102.091.660491.919141.1119421.0048
1USD0.93830.813405183.04071.350651.561040.904417.0854
1INR0.01129880.009795260.012042310.01626490.01879850.0108910.205747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الروبل الروسي
1 EGP3.10469 RUB
5 EGP15.52345 RUB
10 EGP31.04690 RUB
20 EGP62.09380 RUB
50 EGP155.23450 RUB
100 EGP310.46900 RUB
250 EGP776.17250 RUB
500 EGP1552.34500 RUB
1000 EGP3104.69000 RUB
2000 EGP6209.38000 RUB
5000 EGP15523.45000 RUB
10000 EGP31046.90000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / جنيه مصري
1 RUB0.32209 EGP
5 RUB1.61047 EGP
10 RUB3.22093 EGP
20 RUB6.44186 EGP
50 RUB16.10465 EGP
100 RUB32.20930 EGP
250 RUB80.52325 EGP
500 RUB161.04650 EGP
1000 RUB322.09300 EGP
2000 RUB644.18600 EGP
5000 RUB1610.46500 EGP
10000 RUB3220.93000 EGP