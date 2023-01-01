جنيه مصري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل EGP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٥٢٫٩١ hkd

1.00000 EGP = 0.25291 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار هونغ كونغ
1 EGP0.25291 HKD
5 EGP1.26455 HKD
10 EGP2.52909 HKD
20 EGP5.05818 HKD
50 EGP12.64545 HKD
100 EGP25.29090 HKD
250 EGP63.22725 HKD
500 EGP126.45450 HKD
1000 EGP252.90900 HKD
2000 EGP505.81800 HKD
5000 EGP1264.54500 HKD
10000 EGP2529.09000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه مصري
100 HKD395.40000 EGP
200 HKD790.80000 EGP
300 HKD1186.20000 EGP
500 HKD1977.00000 EGP
1000 HKD3954.00000 EGP
2000 HKD7908.00000 EGP
2500 HKD9885.00000 EGP
3000 HKD11862.00000 EGP
4000 HKD15816.00000 EGP
5000 HKD19770.00000 EGP
10000 HKD39540.00000 EGP
20000 HKD79080.00000 EGP