جنيه مصري إلى دولار هونغ كونغ
تحويل EGP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه مصري
|100 HKD
|395.40000 EGP
|200 HKD
|790.80000 EGP
|300 HKD
|1186.20000 EGP
|500 HKD
|1977.00000 EGP
|1000 HKD
|3954.00000 EGP
|2000 HKD
|7908.00000 EGP
|2500 HKD
|9885.00000 EGP
|3000 HKD
|11862.00000 EGP
|4000 HKD
|15816.00000 EGP
|5000 HKD
|19770.00000 EGP
|10000 HKD
|39540.00000 EGP
|20000 HKD
|79080.00000 EGP