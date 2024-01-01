Египетские фунты в гонконгские доллары

Сконвертируйте EGP в HKD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = $0,1577 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к HKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 EGP в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16000,1612
Низкий0,15760,1576
В среднем0,15930,1600
Изменение-1.38%-0.39%
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Соотношение 1 EGP к HKD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к HKD составил 0,1600, а минимальный — 0,1576. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1593. Изменение курса EGP к HKD в процентном соотношении составило -1.38.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к HKD составил 0,1612, а минимальный — 0,1576. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1600. Изменение курса EGP к HKD в процентном соотношении составило -0.39.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Гонконгский доллар
1 EGP0,15771 HKD
5 EGP0,78857 HKD
10 EGP1,57714 HKD
20 EGP3,15428 HKD
50 EGP7,88570 HKD
100 EGP15,77140 HKD
250 EGP39,42850 HKD
500 EGP78,85700 HKD
1000 EGP157,71400 HKD
2000 EGP315,42800 HKD
5000 EGP788,57000 HKD
10000 EGP1 577,14000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Египетский фунт
100 HKD634,05900 EGP
200 HKD1 268,11800 EGP
300 HKD1 902,17700 EGP
500 HKD3 170,29500 EGP
1000 HKD6 340,59000 EGP
2000 HKD12 681,18000 EGP
2500 HKD15 851,47500 EGP
3000 HKD19 021,77000 EGP
4000 HKD25 362,36000 EGP
5000 HKD31 702,95000 EGP
10000 HKD63 405,90000 EGP
20000 HKD126 811,80000 EGP