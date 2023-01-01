دينار جزائري إلى بيزو مكسيكي

تحويل DZD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
124.45 mxn

1.00000 DZD = 0.12445 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:9 UTC
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DZD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06588.46761.438181.662630.965218.1979
1GBP1.1535411.22845102.0451.65891.917811.1133920.9908
1USD0.938950.814034183.06821.35041.561160.906317.0872
1INR0.01130360.009799590.012038310.01625650.01879370.01091030.205701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Mexican Peso
1 DZD0.12445 MXN
5 DZD0.62227 MXN
10 DZD1.24454 MXN
20 DZD2.48908 MXN
50 DZD6.22270 MXN
100 DZD12.44540 MXN
250 DZD31.11350 MXN
500 DZD62.22700 MXN
1000 DZD124.45400 MXN
2000 DZD248.90800 MXN
5000 DZD622.27000 MXN
10000 DZD1244.54000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Algerian Dinar
1 MXN8.03508 DZD
5 MXN40.17540 DZD
10 MXN80.35080 DZD
20 MXN160.70160 DZD
50 MXN401.75400 DZD
100 MXN803.50800 DZD
250 MXN2008.77000 DZD
500 MXN4017.54000 DZD
1000 MXN8035.08000 DZD
2000 MXN16070.16000 DZD
5000 MXN40175.40000 DZD
10000 MXN80350.80000 DZD