دينار جزائري إلى درهم مغربي

تحويل DZD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٧٤٫٩٣ mad

1.00000 DZD = 0.07493 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:8 UTC
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DZD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.06588.46971.438181.662890.965518.1987
1GBP1.1533411.2283102.0351.65871.917871.1135520.9892
1USD0.938950.814133183.07011.35041.56140.906617.088
1INR0.01130330.009800560.01203810.01625610.01879620.01091370.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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DZD إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الدرهم المغربي
1 DZD0.07493 MAD
5 DZD0.37463 MAD
10 DZD0.74927 MAD
20 DZD1.49854 MAD
50 DZD3.74635 MAD
100 DZD7.49270 MAD
250 DZD18.73175 MAD
500 DZD37.46350 MAD
1000 DZD74.92700 MAD
2000 DZD149.85400 MAD
5000 DZD374.63500 MAD
10000 DZD749.27000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Algerian Dinar
1 MAD13.34630 DZD
5 MAD66.73150 DZD
10 MAD133.46300 DZD
20 MAD266.92600 DZD
50 MAD667.31500 DZD
100 MAD1334.63000 DZD
250 MAD3336.57500 DZD
500 MAD6673.15000 DZD
1000 MAD13346.30000 DZD
2000 MAD26692.60000 DZD
5000 MAD66731.50000 DZD
10000 MAD133463.00000 DZD