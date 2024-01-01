Cezayir dinarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile DZD → MAD çevirin

1.000 dzd
74,51 mad

1,000 DZD = 0,07451 MAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Fas Dirhemi
1 DZD0,07451 MAD
5 DZD0,37256 MAD
10 DZD0,74512 MAD
20 DZD1,49025 MAD
50 DZD3,72562 MAD
100 DZD7,45123 MAD
250 DZD18,62808 MAD
500 DZD37,25615 MAD
1000 DZD74,51230 MAD
2000 DZD149,02460 MAD
5000 DZD372,56150 MAD
10000 DZD745,12300 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cezayir Dinarı
1 MAD13,42060 DZD
5 MAD67,10300 DZD
10 MAD134,20600 DZD
20 MAD268,41200 DZD
50 MAD671,03000 DZD
100 MAD1.342,06000 DZD
250 MAD3.355,15000 DZD
500 MAD6.710,30000 DZD
1000 MAD13.420,60000 DZD
2000 MAD26.841,20000 DZD
5000 MAD67.103,00000 DZD
10000 MAD134.206,00000 DZD