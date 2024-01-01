Алжирские динары в марокканские дирхамы

Сконвертируйте DZD в MAD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = د.م.0,07433 MAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 DZD в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07450,0745
Низкий0,07350,0718
В среднем0,07400,0735
Изменение0.56%1.76%
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Соотношение 1 DZD к MAD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к MAD составил 0,0745, а минимальный — 0,0735. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0740. Изменение курса DZD к MAD в процентном соотношении составило 0.56.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к MAD составил 0,0745, а минимальный — 0,0718. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0735. Изменение курса DZD к MAD в процентном соотношении составило 1.76.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Марокканский дирхам
1 DZD0,07433 MAD
5 DZD0,37164 MAD
10 DZD0,74327 MAD
20 DZD1,48654 MAD
50 DZD3,71635 MAD
100 DZD7,43270 MAD
250 DZD18,58175 MAD
500 DZD37,16350 MAD
1000 DZD74,32700 MAD
2000 DZD148,65400 MAD
5000 DZD371,63500 MAD
10000 DZD743,27000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Алжирский динар
1 MAD13,45410 DZD
5 MAD67,27050 DZD
10 MAD134,54100 DZD
20 MAD269,08200 DZD
50 MAD672,70500 DZD
100 MAD1 345,41000 DZD
250 MAD3 363,52500 DZD
500 MAD6 727,05000 DZD
1000 MAD13 454,10000 DZD
2000 MAD26 908,20000 DZD
5000 MAD67 270,50000 DZD
10000 MAD134 541,00000 DZD