بيزو دومنيكاني إلى نيراس نيجيري

تحويل DOP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٣٬٥٨٦٫٥٠ ngn

1.00000 DOP = 13.58650 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:53 UTC
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DOP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0655588.57571.437961.662970.964218.2075
1GBP1.1534711.2291102.1711.658671.918221.1121721.0021
1USD0.93850.813603183.12671.34951.560670.904817.0874
1INR0.01128980.009787510.012029810.01623430.01877460.01088460.205559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / النيرة النيجيرية
1 DOP13.58650 NGN
5 DOP67.93250 NGN
10 DOP135.86500 NGN
20 DOP271.73000 NGN
50 DOP679.32500 NGN
100 DOP1358.65000 NGN
250 DOP3396.62500 NGN
500 DOP6793.25000 NGN
1000 DOP13586.50000 NGN
2000 DOP27173.00000 NGN
5000 DOP67932.50000 NGN
10000 DOP135865.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / البيزو الدومينيكي
1 NGN0.07360 DOP
5 NGN0.36801 DOP
10 NGN0.73603 DOP
20 NGN1.47205 DOP
50 NGN3.68012 DOP
100 NGN7.36025 DOP
250 NGN18.40063 DOP
500 NGN36.80125 DOP
1000 NGN73.60250 DOP
2000 NGN147.20500 DOP
5000 NGN368.01250 DOP
10000 NGN736.02500 DOP