دولار بليزي إلى فرنك سويسري

تحويل BZD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
55675 xpf

1.00000 BZD = 55.67540 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:39 UTC
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BZD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.064788.49841.436971.660740.964918.1813
1GBP1.1556711.2304102.2711.660611.91921.115121.0109
1USD0.939250.812744183.12051.349651.559820.906217.0765
1INR0.01129960.00977790.012030710.01623730.01876580.01090220.205443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / فرنك الـ CFP
1 BZD55.67540 XPF
5 BZD278.37700 XPF
10 BZD556.75400 XPF
20 BZD1113.50800 XPF
50 BZD2783.77000 XPF
100 BZD5567.54000 XPF
250 BZD13918.85000 XPF
500 BZD27837.70000 XPF
1000 BZD55675.40000 XPF
2000 BZD111350.80000 XPF
5000 BZD278377.00000 XPF
10000 BZD556754.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار بليز
1 XPF0.01796 BZD
5 XPF0.08981 BZD
10 XPF0.17961 BZD
20 XPF0.35922 BZD
50 XPF0.89806 BZD
100 XPF1.79612 BZD
250 XPF4.49030 BZD
500 XPF8.98060 BZD
1000 XPF17.96120 BZD
2000 XPF35.92240 BZD
5000 XPF89.80600 BZD
10000 XPF179.61200 BZD