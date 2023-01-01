دولار بليزي إلى يوان صيني

تحويل BZD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٣٬٦٢٣٫٧٣ cny

1.00000 BZD = 3.62373 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:29 UTC
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BZD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86431.064688.49221.436841.660070.9566518.1889
1GBP1.1570111.23175102.3861.662431.920711.1068521.0447
1USD0.93930.811853183.12251.349651.559330.898617.0852
1INR0.01130040.009766950.012030410.01623690.01875950.01081060.205542

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Chinese Yuan RMB
1 BZD3.62373 CNY
5 BZD18.11865 CNY
10 BZD36.23730 CNY
20 BZD72.47460 CNY
50 BZD181.18650 CNY
100 BZD362.37300 CNY
250 BZD905.93250 CNY
500 BZD1811.86500 CNY
1000 BZD3623.73000 CNY
2000 BZD7247.46000 CNY
5000 BZD18118.65000 CNY
10000 BZD36237.30000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار بليز
1 CNY0.27596 BZD
5 CNY1.37980 BZD
10 CNY2.75959 BZD
20 CNY5.51918 BZD
50 CNY13.79795 BZD
100 CNY27.59590 BZD
250 CNY68.98975 BZD
500 CNY137.97950 BZD
1000 CNY275.95900 BZD
2000 CNY551.91800 BZD
5000 CNY1379.79500 BZD
10000 CNY2759.59000 BZD