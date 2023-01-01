بولا بوتسواني إلى بات تايلاندي

تحويل BWP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
2649.40 thb

1.00000 BWP = 2.64940 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:9 UTC
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BWP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.064488.48191.435451.658460.9574518.1872
1GBP1.1583511.2329102.4891.662691.9211.1090621.0663
1USD0.93950.811096183.12841.34861.558120.8994517.0868
1INR0.01130180.009757140.012029610.01622310.01874350.010820.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / باهت تايلندي
1 BWP2.64940 THB
5 BWP13.24700 THB
10 BWP26.49400 THB
20 BWP52.98800 THB
50 BWP132.47000 THB
100 BWP264.94000 THB
250 BWP662.35000 THB
500 BWP1324.70000 THB
1000 BWP2649.40000 THB
2000 BWP5298.80000 THB
5000 BWP13247.00000 THB
10000 BWP26494.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Botswanan Pula
1 THB0.37744 BWP
5 THB1.88722 BWP
10 THB3.77444 BWP
20 THB7.54888 BWP
50 THB18.87220 BWP
100 THB37.74440 BWP
250 THB94.36100 BWP
500 THB188.72200 BWP
1000 THB377.44400 BWP
2000 THB754.88800 BWP
5000 THB1887.22000 BWP
10000 THB3774.44000 BWP