بولا بوتسواني إلى كرونة سويدية

تحويل BWP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
818.58 sek

1.00000 BWP = 0.81858 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:8 UTC
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BWP إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.064588.50941.435581.658490.957518.187
1GBP1.1582111.2329102.5111.662691.920851.1089921.0641
1USD0.939350.811096183.14651.34861.5580.8994517.085
1INR0.01129820.009755020.01202710.01621960.0187380.01081770.205481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الكرونا السويدية
1 BWP0.81858 SEK
5 BWP4.09289 SEK
10 BWP8.18579 SEK
20 BWP16.37158 SEK
50 BWP40.92895 SEK
100 BWP81.85790 SEK
250 BWP204.64475 SEK
500 BWP409.28950 SEK
1000 BWP818.57900 SEK
2000 BWP1637.15800 SEK
5000 BWP4092.89500 SEK
10000 BWP8185.79000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Botswanan Pula
1 SEK1.22163 BWP
5 SEK6.10815 BWP
10 SEK12.21630 BWP
20 SEK24.43260 BWP
50 SEK61.08150 BWP
100 SEK122.16300 BWP
250 SEK305.40750 BWP
500 SEK610.81500 BWP
1000 SEK1221.63000 BWP
2000 SEK2443.26000 BWP
5000 SEK6108.15000 BWP
10000 SEK12216.30000 BWP