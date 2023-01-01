10 بولا بوتسواني إلى كرونة سويدية

تحويل BWP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
٨٫١٠ sek

1.00000 BWP = 0.81022 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:24 UTC
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BWP إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0800589.32721.469251.671390.955218.484
1GBP1.1698611.2635104.51.71881.955281.1174521.6235
1USD0.925850.791452182.70651.360351.547510.884417.114
1INR0.01119480.009569410.01209110.01644790.01871080.01069320.206924

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الكرونا السويدية
1 BWP0.81022 SEK
5 BWP4.05108 SEK
10 BWP8.10216 SEK
20 BWP16.20432 SEK
50 BWP40.51080 SEK
100 BWP81.02160 SEK
250 BWP202.55400 SEK
500 BWP405.10800 SEK
1000 BWP810.21600 SEK
2000 BWP1620.43200 SEK
5000 BWP4051.08000 SEK
10000 BWP8102.16000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Botswanan Pula
1 SEK1.23424 BWP
5 SEK6.17120 BWP
10 SEK12.34240 BWP
20 SEK24.68480 BWP
50 SEK61.71200 BWP
100 SEK123.42400 BWP
250 SEK308.56000 BWP
500 SEK617.12000 BWP
1000 SEK1234.24000 BWP
2000 SEK2468.48000 BWP
5000 SEK6171.20000 BWP
10000 SEK12342.40000 BWP