بولا بوتسواني إلى روبية هندية

تحويل BWP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
6091.84 inr

1.00000 BWP = 6.09184 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:1 UTC
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BWP إلى INR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.54581.436071.660090.957618.2
1GBP1.1574711.23235102.4881.662191.921491.108421.0658
1USD0.939250.811458183.1651.34881.559210.899417.094
1INR0.01129360.00975720.012024310.01621840.01874840.01081460.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الهندية
1 BWP6.09184 INR
5 BWP30.45920 INR
10 BWP60.91840 INR
20 BWP121.83680 INR
50 BWP304.59200 INR
100 BWP609.18400 INR
250 BWP1522.96000 INR
500 BWP3045.92000 INR
1000 BWP6091.84000 INR
2000 BWP12183.68000 INR
5000 BWP30459.20000 INR
10000 BWP60918.40000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Botswanan Pula
1 INR0.16415 BWP
5 INR0.82077 BWP
10 INR1.64154 BWP
20 INR3.28308 BWP
50 INR8.20770 BWP
100 INR16.41540 BWP
250 INR41.03850 BWP
500 INR82.07700 BWP
1000 INR164.15400 BWP
2000 INR328.30800 BWP
5000 INR820.77000 BWP
10000 INR1641.54000 BWP