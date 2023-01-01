بولا بوتسواني إلى سيدي غاني

تحويل BWP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٨٢٢٫٢٥ ghs

1.00000 BWP = 0.82225 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 GHS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.06588.55741.436471.660170.9575518.202
1GBP1.1574111.2327102.5021.662671.921591.1082821.0682
1USD0.938950.811227183.15251.34881.558850.899117.0911
1INR0.01129210.00975590.012026110.01622080.01874680.01081270.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Ghanaian Cedi
1 BWP0.82225 GHS
5 BWP4.11127 GHS
10 BWP8.22254 GHS
20 BWP16.44508 GHS
50 BWP41.11270 GHS
100 BWP82.22540 GHS
250 BWP205.56350 GHS
500 BWP411.12700 GHS
1000 BWP822.25400 GHS
2000 BWP1644.50800 GHS
5000 BWP4111.27000 GHS
10000 BWP8222.54000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Botswanan Pula
1 GHS1.21617 BWP
5 GHS6.08085 BWP
10 GHS12.16170 BWP
20 GHS24.32340 BWP
50 GHS60.80850 BWP
100 GHS121.61700 BWP
250 GHS304.04250 BWP
500 GHS608.08500 BWP
1000 GHS1216.17000 BWP
2000 GHS2432.34000 BWP
5000 GHS6080.85000 BWP
10000 GHS12161.70000 BWP