بولا بوتسواني إلى دولار فيجي

تحويل BWP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٦٦٫٥٠ fjd

1.00000 BWP = 0.16650 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:59 UTC
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BWP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.06588.55741.436471.660170.9575518.202
1GBP1.1574111.2327102.5021.662671.921591.1082821.0682
1USD0.938950.811227183.15251.34881.558850.899117.0911
1INR0.01129210.00975590.012026110.01622080.01874680.01081270.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار فيجي
1 BWP0.16650 FJD
5 BWP0.83248 FJD
10 BWP1.66496 FJD
20 BWP3.32992 FJD
50 BWP8.32480 FJD
100 BWP16.64960 FJD
250 BWP41.62400 FJD
500 BWP83.24800 FJD
1000 BWP166.49600 FJD
2000 BWP332.99200 FJD
5000 BWP832.48000 FJD
10000 BWP1664.96000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Botswanan Pula
1 FJD6.00613 BWP
5 FJD30.03065 BWP
10 FJD60.06130 BWP
20 FJD120.12260 BWP
50 FJD300.30650 BWP
100 FJD600.61300 BWP
250 FJD1501.53250 BWP
500 FJD3003.06500 BWP
1000 FJD6006.13000 BWP
2000 FJD12012.26000 BWP
5000 FJD30030.65000 BWP
10000 FJD60061.30000 BWP