دولار بهامي إلى دولار جامايكي

تحويل BSD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
١٥٤٬٨٠٥ jmd

1.00000 BSD = 154.80500 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:31 UTC
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BSD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064388.49391.436381.659860.957718.2152
1GBP1.1574111.2318102.4211.662441.921091.1084521.0819
1USD0.93960.81182183.14751.34961.559580.899817.1147
1INR0.01130020.009763610.012026810.01623140.01875670.01082170.205835

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / دولار جامايكي
1 BSD154.80500 JMD
5 BSD774.02500 JMD
10 BSD1548.05000 JMD
20 BSD3096.10000 JMD
50 BSD7740.25000 JMD
100 BSD15480.50000 JMD
250 BSD38701.25000 JMD
500 BSD77402.50000 JMD
1000 BSD154805.00000 JMD
2000 BSD309610.00000 JMD
5000 BSD774025.00000 JMD
10000 BSD1548050.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار البهامي
1 JMD0.00646 BSD
5 JMD0.03230 BSD
10 JMD0.06460 BSD
20 JMD0.12919 BSD
50 JMD0.32299 BSD
100 JMD0.64597 BSD
250 JMD1.61494 BSD
500 JMD3.22987 BSD
1000 JMD6.45974 BSD
2000 JMD12.91948 BSD
5000 JMD32.29870 BSD
10000 JMD64.59740 BSD