دولار بروني إلى روبية إندونيسية

تحويل BND إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
11263700 idr

1.00000 BND = 11263.70000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:46 UTC
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BND إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.38671.434921.659230.9568518.2105
1GBP1.1584111.23215102.3891.662231.922081.1084321.0954
1USD0.940150.811589183.09751.349051.559940.899617.1208
1INR0.01131390.009766710.012034110.01623450.01877240.01082580.206033

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الروبية الإندونيسية
1 BND11263.70000 IDR
5 BND56318.50000 IDR
10 BND112637.00000 IDR
20 BND225274.00000 IDR
50 BND563185.00000 IDR
100 BND1126370.00000 IDR
250 BND2815925.00000 IDR
500 BND5631850.00000 IDR
1000 BND11263700.00000 IDR
2000 BND22527400.00000 IDR
5000 BND56318500.00000 IDR
10000 BND112637000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار بروني
1 IDR0.00009 BND
5 IDR0.00044 BND
10 IDR0.00089 BND
20 IDR0.00178 BND
50 IDR0.00444 BND
100 IDR0.00888 BND
250 IDR0.02220 BND
500 IDR0.04439 BND
1000 IDR0.08878 BND
2000 IDR0.17756 BND
5000 IDR0.44390 BND
10000 IDR0.88781 BND