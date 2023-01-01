دولار برمودي إلى رينغيت ماليزي

تحويل BMD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٤٬٦٨٧٫٥٠ myr

1.00000 BMD = 4.68750 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:35 UTC
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BMD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36591.434791.65910.957118.2122
1GBP1.1584811.2319102.3681.662141.921991.1087821.098
1USD0.94040.811754183.09751.349251.560180.917.1264
1INR0.01131660.00976870.012034110.0162370.01877530.01083070.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / رينغيت ماليزي
1 BMD4.68750 MYR
5 BMD23.43750 MYR
10 BMD46.87500 MYR
20 BMD93.75000 MYR
50 BMD234.37500 MYR
100 BMD468.75000 MYR
250 BMD1171.87500 MYR
500 BMD2343.75000 MYR
1000 BMD4687.50000 MYR
2000 BMD9375.00000 MYR
5000 BMD23437.50000 MYR
10000 BMD46875.00000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Bermudan Dollar
1 MYR0.21333 BMD
5 MYR1.06666 BMD
10 MYR2.13333 BMD
20 MYR4.26666 BMD
50 MYR10.66665 BMD
100 MYR21.33330 BMD
250 MYR53.33325 BMD
500 MYR106.66650 BMD
1000 MYR213.33300 BMD
2000 MYR426.66600 BMD
5000 MYR1066.66500 BMD
10000 MYR2133.33000 BMD