دولار برمودي إلى روبية إندونيسية

تحويل BMD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٥٬٤٠٢٬٥٠٠ idr

1.00000 BMD = 15402.50000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:30 UTC
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BMD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.38781.434961.65980.957218.2159
1GBP1.1584811.2321102.3911.662291.922751.108921.1017
1USD0.94020.811622183.10251.349151.560550.917.1266
1INR0.01131380.009766520.012033310.01623480.01877860.010830.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الروبية الإندونيسية
1 BMD15402.50000 IDR
5 BMD77012.50000 IDR
10 BMD154025.00000 IDR
20 BMD308050.00000 IDR
50 BMD770125.00000 IDR
100 BMD1540250.00000 IDR
250 BMD3850625.00000 IDR
500 BMD7701250.00000 IDR
1000 BMD15402500.00000 IDR
2000 BMD30805000.00000 IDR
5000 BMD77012500.00000 IDR
10000 BMD154025000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bermudan Dollar
1 IDR0.00006 BMD
5 IDR0.00032 BMD
10 IDR0.00065 BMD
20 IDR0.00130 BMD
50 IDR0.00325 BMD
100 IDR0.00649 BMD
250 IDR0.01623 BMD
500 IDR0.03246 BMD
1000 IDR0.06492 BMD
2000 IDR0.12985 BMD
5000 IDR0.32462 BMD
10000 IDR0.64924 BMD